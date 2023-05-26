Около 30 банков России подключились к китайскому аналогу SWIFT

Исполнительный директор «Росфинкома» Роман Чернов заявил о том, что около 30 банков России на данный момент уже подключились к китайской национальной системе банковских переводов CIPS.
Как сообщают «Ведомости», Китайская система CIPS является местным аналогом SWIFT. Чернов сказал, что новое подключение позволит проводить платежи в юанях.
Кроме того, количество банков, которые хотят подключиться к CIPS, значительно увеличивается. Связано это с тем, что финансовые аналитики наблюдают рост торговых оборотов и расчетов с Китаем.
Ранее сообщалось, что американский банк «First Republic» оказался на грани краха без помощи правительства. Причиной назвали резкое падение акций компаний-коллег «Silicon Valley Bank» и «Signature Bank» и неумелый финансовый менеджмент.