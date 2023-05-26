Врываемся в лето: команда соцсети ЯRUS рассказала, как пройдет день города в Санкт-Петербурге

Для детей и их родителей тоже пройдет интересное мероприятие в честь праздника: интерактивный кукольный спектакль «Прогулки по Санкт-Петербургу» проведет малышей по знаменитым памятникам, мостам, рекам и каналам. В ходе представления маленькие зрители в увлекательной форме познакомятся с достопримечательностями вместе с героями.