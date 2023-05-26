Врываемся в лето: команда соцсети ЯRUS рассказала, как пройдет день города в Санкт-Петербурге

Выставки, театральные постановки, экскурсии: последние весенние выходные в этом году особенные для Северной столицы. Жители Санкт-Петербурга отмечают 320-летие со дня основания города. О самых разнообразных мероприятиях 27 мая рассказывает команда российской социальной сети ЯRUS.
Окунуться в Петербург XVIII века и посмотреть на любимые места новым взглядом: в честь дня рождения города всех желающих зовут на выставку копий гравюр Михаила Ивановича Махаева. Художник очень точно передает облик исторической архитектуры и фиксирует его с почти фотографичной точностью.
Дрифт, автовыставка, мотошоу, автозвук: для любителей экстремальных ощущений и спорта также наступит важное событие — первый этап чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту Drift Cup. И в лучших традициях, для весельчаков организуют одну из семи тусовок Let’s Drift в поддержку гоночного фестиваля.
Для детей и их родителей тоже пройдет интересное мероприятие в честь праздника: интерактивный кукольный спектакль «Прогулки по Санкт-Петербургу» проведет малышей по знаменитым памятникам, мостам, рекам и каналам. В ходе представления маленькие зрители в увлекательной форме познакомятся с достопримечательностями вместе с героями.
Запечатлеть любимый пейзаж культурной столицы кистями и акварельными красками на холсте смогут все гости Арт-класса по рисованию «Любимый Петербург». Ко Дню основания города в Центральной детской библиотеке Попова посетителей ждет самый настоящий урок творчества.
Волшебники, магия, научные эксперименты, зелья, игры и предсказания: путешествие на настоящем поезде с полным погружением в мир чудес подарит поездка на «Магическом-Экспрессе». Каждый пассажир получит долгожданное письмо из «Хогвартса», волшебную палочку, а также поучаствует в насыщенной развлекательной программе.
Концертные программы и развлекательные шоу, спортивные матчи и детские праздники. Мероприятия по личным интересам доступны в сервисе событий российской социальной сети ЯRUS. Ежедневно в приложении можно вести поиск из более 30 тысяч событий, находящихся в 900 мегаполисах и малых населенных пунктах страны.