Специальный представитель ЕС Вебер заявила о необходимости формирования переходного правительства в Судане

Абу-Даби, 26 мая. Специальный представитель ЕС по Африканскому рогу Аннет Вебер заявила, что суданский конфликт возможно разрешить под руководством Арабского союза, пишут местные СМИ.
Аннет Вебер во время визита в Абу-Даби сообщила, что устранение страданий гражданского населения и обеспечение долгосрочного прекращения огня между ВС республики и Силами быстрого реагирования в Хартуме имеют решающее значение.
Согласно ее мнению, Африка должна играть более значимую и лидирующую роль в разрешении суданского конфликта. Это потребует наличия квалифицированного переговорщика, который сможет урегулировать сложившуюся ситуацию в стране.
«Проведение узкого и целенаправленного диалога по гуманитарному прекращению огня было правильным подходом. Однако для более широкой поддержки нам необходимо, чтобы арабские государства и другие страны присоединились к этому делу», — отметила Вебер.
Представитель ЕС заявила о необходимости вернуться к формированию нового переходного правительства в Судане.
«В настоящее время важно прислушиваться к мнению гражданских лиц, чтобы понимать, о чем они думают. Нам необходимо вернуться к пониманию того, о чем мы говорили до начала вооруженного конфликта в апреле. Часть рамочного соглашения остается в силе, нам не нужно пересматривать или переписывать конституцию», — добавила она.
Ранее стало известно о гибели известного педагога средней школы Южного Судана Питера Киано, произошедшей в результате боестолкновений между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в районе Абу Хамама в Южном Хартуме.