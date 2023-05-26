В МГУ назвали проблему, с которой столкнутся ученые при имплантации чипов Neuralink

Он отметил, что это может быть проблемой, так как мозгу придется заново адаптироваться к новому устройству.
«Со временем аппарат будет распознан организмом как чужеродный объект, окружен соединительной тканью и в итоге перестанет работать. Вероятно, его придется менять каждые два-пять лет, при этом заново переобучая мозг», — цитирует ученого «Газета.Ru».
Таким образом Каплан прокомментировал разрешение FDA на переход к испытаниям чипов на людях. Нейрофизиолог отметил, что предыдущие исследования показали безопасность использования нейроинтерфейсов американской компании.