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В МГУ назвали проблему, с которой столкнутся ученые при имплантации чипов Neuralink

Общество
В МГУ назвали проблему, с которой столкнутся ученые при имплантации чипов Neuralink

Импланты компании Neuralink Илона Маска придется извлекать из мозга каждые несколько лет из-за зарастания соединительной тканью, сообщил заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Александр Каплан.

Он отметил, что это может быть проблемой, так как мозгу придется заново адаптироваться к новому устройству.

«Со временем аппарат будет распознан организмом как чужеродный объект, окружен соединительной тканью и в итоге перестанет работать. Вероятно, его придется менять каждые два-пять лет, при этом заново переобучая мозг», — цитирует ученого «Газета.Ru».

Таким образом Каплан прокомментировал разрешение FDA на переход к испытаниям чипов на людях. Нейрофизиолог отметил, что предыдущие исследования показали безопасность использования нейроинтерфейсов американской компании.
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