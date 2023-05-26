Собака лает, караван идет: российская Арктика приветствует друзей, несмотря на западные крики и бойкоты

Стоит напомнить, что нашей стране принадлежит примерно треть (около 9 млн кв. км) территории Арктики, где проживает почти 40% населения этого региона (2,4 млн человек). И Россия имеет полное право установить, в каком режиме ее «полярные двери» будут открыты для других стран мира и каких именно. В нынешней внешнеполитической ситуации держать их и дальше взаперти ради взаимодействия с США и их союзниками по «альянсу демократий» уж точно не стоит. Равно как и оглядываться на этих «партнеров» по Арктическому совету, отказавшихся взаимодействовать с Россией в рамках этой созданной в 1996 году структуры. Китай здесь — только первый, но далеко не последний в очереди. Собственно, и в работе исследовательской станции БРИКС на острове Шпицберген (видимо, на базе ныне законсервированных российских поселков Баренцбург и Пирамида, находящихся в управлении Минвостокразвития РФ) априори будут принимать участие представители не только РФ и КНР (уже имеющей на Шпицбергене станцию «Хуанхэ»), но также Бразилии, Индии и ЮАР. Так что — все флаги в гости к нам, в российскую Арктику! За исключением недружественных, разумеется.