Собака лает, караван идет: российская Арктика приветствует друзей, несмотря на западные крики и бойкоты

Конфликт между «альянсом демократий» и Россией носит далеко не локальный (СВО на Украине), а глобальный характер, затрагивая все сферы экономики и политики, а также все регионы планеты, включая в том числе и Арктику.
На расширение НАТО в этом регионе за счет Швеции и Финляндии, а также на фактическое «выдавливание» нашей страны из Арктического совета путем бойкота со стороны «западных» участников последовал вполне логичный ответ: Россия решила шире открыть двери в Заполярье для дружественных стран, прежде всего для Китая. Новый импульс этому процессу придал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в марте этого года. Завершающим (последнее по месту, но не по значению) пунктом «Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху» значилось: «Стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества».
В развитие этого положения в апреле был подписан ряд соглашений о российско-китайском сотрудничестве в Арктике, в том числе — в сфере береговой охраны, а также о создании исследовательской станции БРИКС на острове Шпицберген, с 1920 года находящегося под суверенитетом Норвегии, но открытом для невоенной деятельности других стран мира. Эти соглашения были восприняты на Западе как «тревожный сигнал» и «плохой знак», а Foreign Policy срочно опубликовала статью «Арктическая гармония рушится», в которой заявила, что «Россия больше не может отстаивать свои потенциальные притязания в Арктике без посторонней помощи», а «слабость Москвы приводит к тому, что она сильно опирается на Пекин, в том числе на Крайнем Севере».
Видимо, под «посторонней помощью» здесь имеется в виду и одобренная уже в феврале 2023 года, т.е. к годовщине начала СВО, комиссией ООН по границам континентального шельфа (CLCS) заявка России на примерно 1,7 млн кв. км морского дна в центральной части Северного Ледовитого океана. А под «арктической гармонией» — видимо, внеконкурентное использование этого мирового региона в интересах США и их союзников (Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции) с «равноправным» участием России по формуле «семеро одного не ждут». И с избирательной дискриминацией «незападных» стран мира: в частности, той же КНР в конце 2010-х—начале 2020-х годов под давлением США пришлось свернуть свою экономическую и научно-исследовательскую активность в Гренландии и практически «заморозить» действие заключенного в 2013 году соглашения о зоне свободной торговли с Исландией. Кроме того, Арктический совет активно использовался для продвижения на территории России деятельности международных неправительственных организаций, в том числе «экологической» и «правозащитной» направленности.
Впрочем, реалии (в том числе климатические) таковы, что в отечественном Заполярье количеству привлекательных с экономической точки зрения проектов предстоит лишь расти. И это касается не только уже традиционных для региона отраслей нефтегазовой энергетики или добычи рудных ископаемых, но также инфраструктуры и логистики. Поэтому объявленный исход западных корпораций из России, в том числе из ее арктической зоны, во многом носил демонстративный характер, а нередко не происходил вообще — как это случилось с участием французской Total в «Ямал-СПГ».
Стоит напомнить, что нашей стране принадлежит примерно треть (около 9 млн кв. км) территории Арктики, где проживает почти 40% населения этого региона (2,4 млн человек). И Россия имеет полное право установить, в каком режиме ее «полярные двери» будут открыты для других стран мира и каких именно. В нынешней внешнеполитической ситуации держать их и дальше взаперти ради взаимодействия с США и их союзниками по «альянсу демократий» уж точно не стоит. Равно как и оглядываться на этих «партнеров» по Арктическому совету, отказавшихся взаимодействовать с Россией в рамках этой созданной в 1996 году структуры. Китай здесь — только первый, но далеко не последний в очереди. Собственно, и в работе исследовательской станции БРИКС на острове Шпицберген (видимо, на базе ныне законсервированных российских поселков Баренцбург и Пирамида, находящихся в управлении Минвостокразвития РФ) априори будут принимать участие представители не только РФ и КНР (уже имеющей на Шпицбергене станцию «Хуанхэ»), но также Бразилии, Индии и ЮАР. Так что — все флаги в гости к нам, в российскую Арктику! За исключением недружественных, разумеется.