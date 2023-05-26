Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Тиба

Специалисты зафиксировали землетрясение у восточного побережья Японии. Об этом говорится в заявлении Национального метеорологического управления.
Как стало известно, подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в префектуре Тиба недалеко от Токио. При этом власти страны не предупреждали жителей о возможной угрозе цунами.
По имеющимся данным, в столичном регионе сработала система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Все местные телеканалы транслировали сообщение, согласно которому очаг стихийного бедствия располагался на глубине порядка 50 километров.
К текущему моменту никаких данных о пострадавших не поступало. Тем не менее граждане ощутили качку и заметили смещение мебели в домах.
В ночь на пятницу, 26 мая, было зарегистрировано землетрясение в девяти километрах от города Углегорск в Сахалинской области. Магнитуда стихийного бедствия составила 3,2.