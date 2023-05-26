Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение 1 июня

Возможное подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку анонсировало французское агентство AFP. Журналисты сослались на сведения, полученные от диппредставителя Азербайджана.
По данным СМИ, это может произойти во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Мероприятие пройдет в Кишиневе 1 июня, говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее договорились о признании территориальной целостности обеих стран на саммите Евразийского экономического союза, что стало положительным шагом в направлении урегулирования их отношений.