«Я знаю, кто меня освободил»: украинский писатель Ян Таксюр поблагодарил бога и ЧВК «Вагнер» за спасение

Писатель и сторонник Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр оказался в числе российских военнопленных, которых накануне, при посредничестве ЧВК «Вагнер», обменяли на солдат ВСУ, захваченных в Артемовске. Видеоролик с освобожденным публицистом опубликовал генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников.
Как известно, Ян Таксюр находился в заключении на Украине с октября 2022 года по обвинению в государственной измене. Два дня назад, 24 мая, суд в Киеве приговорил его к 12 годам лишения свободы.
По прибытии в Россию публициста встретили журналисты и протоиерей УПЦ МП, настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске Андрей Павленко, которого также удалось вызволить из украинского плена руководству ЧВК «Вагнер» в декабре прошлого года. Последний тоже был приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.
По словам Яна Таксюра, он прекрасно знает, кто поспособствовал его освобождению. Однако в первую очередь поблагодарил Христа за спасение.
«Я хочу сказать спасибо богу, не делая никаких приседаний. Я знаю того, кто меня вел и освободил. Сейчас приходит время, когда мы можем открыто говорить, что мы уповаем на Христа и пресвятую Троицу. Мы, как священнослужители, верим в силу молитвы…» — заявил сторонник УПЦ.
Корреспонденты ФАН связались с протоиереем Павленко, который рассказал о непосредственном участии «оркестра» в вызволении Таксюра из украинского плена.
«ЧВК "Вагнер" сыграла самую прямую роль в освобождении Таксюра. После моего освобождения ко мне обратился Борис Корчевников по вызволению Яна Ильича. Я его познакомил с людьми, которые занимались моим обменом. И в течение трех месяцев, начиная с марта 2023 года, стартовал трудный переговорный процесс у ЧВК "Вагнер". И Яна Ильича в итоге обменяли.
Переговорный процесс был тяжелый. Украина не хотела отпускать его. Было очень много препятствий за 5 дней до обмена. Они начали рассказывать, что писатель отказывается и не хочет ехать, что конечно является ложью.
Тем не менее харизма Евгения Викторовича преобладала, и теперь Ян Ильич вместе с нами», — заявил настоятель лисичанского Свято-Тихвинского собора.
После 2014 года на Украине активно продвигается идея отсоединения Украинской православной церкви от Московского патриархата. Большинство священнослужителей отказалось исполнять поручения киевского режима, за что многие попали в тюрьму по обвинению в госизмене. Среди них оказались протоиерей Андрей Павленко и сторонник УПЦ Ян Таксюр.
Общественные деятели, эксперты и родственники неоднократно обращались к российским властям с просьбой внести их имена в списки для обмена, однако их усилия не возымели должного результата. В итоге им на помощь пришла ЧВК «Вагнер», которая добилась их вызволения из украинского плена.