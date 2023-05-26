«Я знаю, кто меня освободил»: украинский писатель Ян Таксюр поблагодарил бога и ЧВК «Вагнер» за спасение

Общественные деятели, эксперты и родственники неоднократно обращались к российским властям с просьбой внести их имена в списки для обмена, однако их усилия не возымели должного результата. В итоге им на помощь пришла ЧВК «Вагнер», которая добилась их вызволения из украинского плена.