Водитель в Самаре обжаловал в суде незаконный штраф от ГИБДД

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», в апреле 2022 года самарец получил сообщение от ГИБДД, в котором его уведомили о штрафе в 500 рублей за нарушение ПДД. Однако мужчина не согласился с постановлением, поскольку машиной в тот момент управляла его жена, и подал на региональный Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в суд.