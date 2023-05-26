Водитель в Самаре обжаловал в суде незаконный штраф от ГИБДД

Настойчивый житель Самары отсудил у правоохранителей моральную компенсацию за душевные страдания, полученные после незаконного привлечения к административной ответственности.
Как пишет сетевое издание «КП-Самара», в апреле 2022 года самарец получил сообщение от ГИБДД, в котором его уведомили о штрафе в 500 рублей за нарушение ПДД. Однако мужчина не согласился с постановлением, поскольку машиной в тот момент управляла его жена, и подал на региональный Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в суд.
Далее водитель подал еще один иск, но уже в Кировский райсуд с требованием отменить проставление о штрафе на основании п.3 ст.24.5 КоАП «действия лица в состоянии крайней необходимости». Поскольку супруга нарушила ПДД, чтобы не задавить пьяного пешехода, вышедшего на дорогу.
В результате суд встал на сторону автомобилиста и отменил штраф. После этого мужчина снова отправился в Железнодорожный суд и подал гражданский иск на УМВД по Самаре о взыскании компенсации за моральный вред и судебные расходы. В итоге настойчивому гражданину присудили выплату в 5000 рублей.