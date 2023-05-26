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Певица Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов на фестиваль «Рандеву» в Юрмале

Шоу-бизнес
Певица Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов на фестиваль «Рандеву» в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле позвала нескольких украинских звезд на фестиваль «Рандеву». Мероприятие пройдет в Юрмале летом 2023 года.

По мнению исполнительницы, гостям мероприятия стоит услышать хиты артиста Макса Барских.

«Он стал старше, конечно», — поделилась наблюдениями Вайкуле.

Помимо известного своими антироссийскими высказываниями певца, как она полагает, нужно пригласить музыкантов Alekseev и Надежду Дорофееву.

Мероприятие продлится с 26 по 30 июля. Вайкуле уже звала некоторых артистов-русофобов, но они до сих пор не анонсировали своих выступлений на мероприятии.

Певица постоянно критикует политику России. По мнению артиста Александра Пашутина, исполнительница «конченная идиотка».
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