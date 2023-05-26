Губернатор Кондратьев назвал причиной взрыва в Краснодаре падение беспилотников

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников, здания получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал губернатор в Telegram.
Пострадавших в результате инцидента нет. Была повреждена кровля частного дома и выбиты окна в многоэтажном доме.
Беспилотник нанес удар по одному из жилых домов, расположенных в Краснодаре. Полет дрона успели заснять местные жители.
Ранее в МЦУ Краснодара опровергли распространяемые в социальных сетях сообщения о начале эвакуации людей с улицы Морская.