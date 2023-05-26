В Кировской области на городском пляже 6-летний мальчик упал в яму с песком и задохнулся

В городе Кирово-Чепецке Кировской области на городском пляже 6-летний мальчик погиб из-за удушья песком, сообщает портал «Про Город Киров».
О трагическом происшествии порталу рассказали приближенные семьи. Мать шестилетнего мальчика Анжела К. пришла на пляж вместе с ребенком загорать. Она всегда была рядом с ним, а он не отходил далеко.
Позднее ребенок выкопал очень глубокую ямку, в которую случайно потом упал. Мальчик наглотался песка и впоследствии задохнулся. Мама среагировала сразу, однако бригада скорой помощи по прибытии не смогла спасти ее сына.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 54-летнего мужчину, который надругался над школьницей в подъезде. Происшествие случилось 25 мая в подъезде многоквартирного дома на улице Теплый Стан.