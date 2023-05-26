Представитель Кремля Песков потребовал от Запада немедленно разморозить российские активы

Представитель Кремля таким образом прокомментировал публикацию издания The Guardian, в которой Великобритания отказалась возвращать замороженные активы, пока РФ не компенсирует Украине причиненный ущерб. Песков отметил, что в данном случае Лондон нарушает нормы как международного, так и собственного права.