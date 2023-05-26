Представитель Кремля Песков потребовал от Запада немедленно разморозить российские активы

Великобритания и другие страны, посягнувшие на российские активы, должны немедленно разморозить без каких либо условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля таким образом прокомментировал публикацию издания The Guardian, в которой Великобритания отказалась возвращать замороженные активы, пока РФ не компенсирует Украине причиненный ущерб. Песков отметил, что в данном случае Лондон нарушает нормы как международного, так и собственного права.
«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что Россия делает соответствующие выводы из-за растущей вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Он добавил, что для РФ не является секретом увеличение поставок западного оружия.