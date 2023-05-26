Звезда «Уральских пельменей» Юрьева рассказала, на какие жертвы ей приходится идти ради карьеры

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева поделилась с подписчиками, чем ей приходится жертвовать ради карьеры. Об этом пишет «Газета.ru».
Артистка сейчас находится в Хабаровске и из-за работы не сможет присутствовать на спектакле, в котором играет ее дочь Диана. По словам Юрьевой, она будет исполнять главную роль в школьной постановке «Красавица и чудовище». Актрисе хотелось бы быть рядом со своим ребенком в такой важный день.
«Иногда думаю, не слишком ли большую цену я плачу за свою реализацию», — отметила юмористка.
Также звезда сообщила, что пропустит еще один семейный праздник — день рождения мужа, который состоится завтра.
Блогер подчеркнула, что уже послезавтра будет в кругу семьи. Она радуется тому, что жизнь предоставляет ей в настоящий момент и принимает обстоятельства, с которыми столкнулась.
Ранее в зоне спецоперации погиб сценарист шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин.