Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Звезда «Уральских пельменей» Юрьева рассказала, на какие жертвы ей приходится идти ради карьеры

Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юрьева рассказала, на какие жертвы ей приходится идти ради карьеры

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева поделилась с подписчиками, чем ей приходится жертвовать ради карьеры. Об этом пишет «Газета.ru».

Артистка сейчас находится в Хабаровске и из-за работы не сможет присутствовать на спектакле, в котором играет ее дочь Диана. По словам Юрьевой, она будет исполнять главную роль в школьной постановке «Красавица и чудовище». Актрисе хотелось бы быть рядом со своим ребенком в такой важный день.

«Иногда думаю, не слишком ли большую цену я плачу за свою реализацию», — отметила юмористка.

Также звезда сообщила, что пропустит еще один семейный праздник — день рождения мужа, который состоится завтра.

Блогер подчеркнула, что уже послезавтра будет в кругу семьи. Она радуется тому, что жизнь предоставляет ей в настоящий момент и принимает обстоятельства, с которыми столкнулась.

Ранее в зоне спецоперации погиб сценарист шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин.
илана юрьева уральские пельмени гастроли шоу-бизнес
Военкоры ФАН