Звезда «Уральских пельменей» Юрьева рассказала, на какие жертвы ей приходится идти ради карьеры

Артистка сейчас находится в Хабаровске и из-за работы не сможет присутствовать на спектакле, в котором играет ее дочь Диана. По словам Юрьевой, она будет исполнять главную роль в школьной постановке «Красавица и чудовище». Актрисе хотелось бы быть рядом со своим ребенком в такой важный день.