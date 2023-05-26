Песков сообщил, что Шольц пока не звонил Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. При этом он не указал, когда это произойдет.
Песков сообщил, что от Шольца звонков не поступало. По его словам, в Кремле нет какой-либо информации, что Германия инициировала телефонный разговор.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что «разговаривать надо». По его словам, Путин остается открытым для диалога, преследуя главную цель — защиту интересов страны.
Ранее Шольц выступил против перемирия на Украине из-за возможной отсрочки конфликта.