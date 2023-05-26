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Лавров: США заблуждаются в обеспеченности их «самосохранения» Атлантическим океаном

Политика
Лавров: США заблуждаются в обеспеченности их «самосохранения» Атлантическим океаном

Вашингтон напрасно надеется, что Атлантика гарантирует США безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению дипломата, американские власти продолжают провокации против России, надеясь, что последствия их не коснутся.

«Вашингтон считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном. Это сильное заблуждение, если они пытаются подвести мир к черте Третьей мировой войны», — говорится в заявлении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Ранее глава МИД РФ заявил, что большинство развивающихся стран понимают истинные причины начала украинского конфликта. Об этом Лавров сказал по завершении переговоров с коллегой из Сомали Абширом Омаром Джамой.
сергей лавров Атлантический океан США
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