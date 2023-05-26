Профессор Межевич: ядерное оружие в Белоруссии удержит польские дивизии на границе

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как размещение ядерного оружия в Белоруссии может остановить разрастание военного конфликта в Европе, и объяснил, почему Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС к более плотной интеграции.
Барьеры и ограничения не должны существовать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для того, чтобы достичь целей интеграции в ближайшее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич отмечает изменение позиции белорусского руководства. По его словам, в течение долгого времени Белоруссия искала оптимальный формат сотрудничества с РФ и остановилась на варианте союзного государства. Сейчас, когда вектор экономического сотрудничества склоняется в сторону евразийской интеграции в целом, Белоруссия выходит на более плотное взаимодействие со странами ЕАЭС.
«Евразийская интеграция, скажем прямо, это не два государства, это более крупное экономически объединение. Для республики Беларусь и Армения, и Казахстан, и Киргизия — это рынки. То есть здесь работает именно тот подход, который в хорошей прекрасной форме работал в Европе в 60-70-е годы», — пояснил Николай Межевич.
Для того чтобы трактор «Беларусь» продавался в Киргизии, союзного государства маловато. Нужны двусторонние связи. Но тогда возникает вопрос преференций, обхода каких-то ограничений. Чтобы не выстраивать слишком сложных схем, вариант евразийской интеграции очень даже подходит, отметил эксперт.
Акцент на устранение барьеров Александром Лукашенко, по мнению политолога, сделал для того, чтобы побудить коллег по ЕАЭС не поддаваться на давление Запада ограничивать сотрудничество с Россией и Белоруссией. Президент союзного государства как бы сказал: да, для вас это определенные риски, но и большие перспективы, чем сотрудничество с западными странами, реализующие в отношении третьих стран неоколониальную политику.
«Все прекрасно понимают, что чтобы ни вытворял Брюссель, у России с Казахстаном гигантская общая граница и уникальная взаимозависимость в экономике, начиная от питьевой воды и заканчивая нефтью. Поэтому никто с нами ссориться не планирует», — заявил Николай Межевич.
Комментируя предложение Лукашенко обеспечить Белоруссии доступ к закупкам российских госкорпораций, политолог отметил, что постановка этого вопроса обоснована, но этот механизм, по его мнению, должен быть реализован обязательно в двустороннем порядке. Условно говоря, если Белоруссии будет разрешен доступ к госзакупкам ПАО «Газпром», то и российские компании должны иметь доступ к госзакупкам, например, «Беларуськалия».
«Думаю, что это абсолютно правильный подход. Профильное министерство найдет способ, как эту проблему решить. И сам факт обсуждения этого вопроса говорит о том, что проблема будет решена», — отметил Николай Межевич.
Политолог считает своевременным размещение ядерного оружия на территории Белоруссии для обеспечения ее безопасности. По его словам, политические элиты Польши потеряли всякие берега, угрожая союзной республике военной интервенцией с целью свержения законной власти. В Литве, отметил эксперт, тоже готовятся очередные программы военных закупок с целью свержения законной власти в Белоруссии.
«То, что происходит в Литве, знаете, даже в сумасшедшем доме такого не происходит. В сумасшедшем доме существует какое-то равновесие между больными и санитарами, между палатами. В Литве же такой эталонный дурдом», — заявил Николай Межевич.
В этих условиях единственный способ хоть как-то привести в чувство представителей польской и литовской политической элиты является ядерное оружие, отметил он. Хотя не исключает, что сумасшедших польских и литовских политиков навряд ли остановит даже ядерное оружие. По его мнению, руководство Польши запросто может решиться повторить авантюру немецких фашистов, развязавших Вторую мировую войну в Европе. Являясь их духовными наследниками, польские элиты, считает эксперт, могут последовать примеру Гимлера, нарядившего заключенных немцев в польскую военную форму и изобразившего с их помощью нападение на немецкую радиостанцию в пограничном городе Гляйвиц. Поляки, по его мнению, также могут взять 5-10 беглых оппозиционеров и заслать их куда-нибудь в деревеньку под Гродно, где они развернут свой флаг и попросят у Польши военную помощь. И в помощь этим десяти негодяям Польша двинет как минимум три свои дивизии, развернутые на восточном направлении, не исключает Николай Межевич.
Касаясь предстоящих президентских выборов в Латвии, политолог отметил, что интриги там нет, поскольку политическое поле абсолютно зачищено от сил, которые могли бы предложить альтернативный вариант развития отношения с РФ. По его словам, любая кандидатура, которая выдвигается там на выборах, может отличаться от другой только половой ориентацией. Любой разговор о корректировке внешнеполитического курса Латвии хотя бы на один градус считается государственной изменой, отметил Николай Межевич.