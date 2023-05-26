Профессор Межевич: ядерное оружие в Белоруссии удержит польские дивизии на границе

В этих условиях единственный способ хоть как-то привести в чувство представителей польской и литовской политической элиты является ядерное оружие, отметил он. Хотя не исключает, что сумасшедших польских и литовских политиков навряд ли остановит даже ядерное оружие. По его мнению, руководство Польши запросто может решиться повторить авантюру немецких фашистов, развязавших Вторую мировую войну в Европе. Являясь их духовными наследниками, польские элиты, считает эксперт, могут последовать примеру Гимлера, нарядившего заключенных немцев в польскую военную форму и изобразившего с их помощью нападение на немецкую радиостанцию в пограничном городе Гляйвиц. Поляки, по его мнению, также могут взять 5-10 беглых оппозиционеров и заслать их куда-нибудь в деревеньку под Гродно, где они развернут свой флаг и попросят у Польши военную помощь. И в помощь этим десяти негодяям Польша двинет как минимум три свои дивизии, развернутые на восточном направлении, не исключает Николай Межевич.