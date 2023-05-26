«Можно было сделать все гораздо убедительнее»: политолог Стоякин о новых украинских доказательствах «жизни» Залужного

Накануне пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой к украинцам обратился главком ВСУ Валерий Залужный, который уже более месяца не появлялся в публичном поле. Как считает политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, Украина сама невольно подтверждает то, что с Залужным что-то не в порядке.
В беседе с корреспондентом ФАН эксперт заявил, что новые украинские свидетельства о «жизни» Залужного вызывают не меньшие подозрения, чем предыдущие.
«На самом деле, главком Залужный отсутствовал в публичном поле Украины почти полтора месяца, просто его отсутствие поздно заметили. Главком ВСУ и раньше исчезал из информполя, но никто не обращал на это внимания. На мой взгляд, это может быть связано с несколькими причинами. Так, я вполне допускаю, что с его здоровьем действительно что-то могло случиться, — отметил эксперт. — С другой стороны, Залужный и не должен постоянно попадать в поле зрения СМИ и общественности. В конце концов, украинская армия планирует наступление, и главным персонажем в данном случае является главнокомандующий — он не только участвует в разработке всех планов, но и окончательно их утверждает. То есть, у главкома ВСУ полным-полно разных неотложных дел, и ему просто некогда давать интервью».
С этой точки зрения, пропажа Залужного из публичного поля вполне объяснима.
«Необъяснимо, скорее, то, что в ответ на язвительные публикации российских СМИ, украинская сторона вдруг почему-то начала оправдываться, и давать какие-то опровержения по поводу «тяжелой травмы Залужного». Эти опровержения смотрелись одно дебильнее другого — причем, до такой степени, что забеспокоился даже скандальный блогер Анатолий Шарий, — напомнил Стоякин. — Таким образом, украинцы сами подтвердили, что со здоровьем Залужного что-то произошло. Что касается последнего видео с Залужным, размещенного в соцсетях, то оно, мягко говоря, очень стремное. Обращает на себя внимание то, что в кадре находится один только главком, а дату съемки озвучивает человек, который и разместил видео. Если бы с Залужным все действительно было в порядке, то можно было сделать все гораздо убедительнее».
По мнению аналитика, если украинцы хотят снять все вопросы по поводу состояния здоровья главкома ВСУ, то его стоит просто вывести на публику.
«Например, можно было организовать ему встречу с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом в ходе его внезапного визита в Киев. По протоколу это было не обязательно, но это стоило сделать в ситуации, когда шум по этому поводу поднялся не только в России, но и на Украине. Например, эту встречу можно было организовать в каком-нибудь бункере под Киевом. Но ничего подобного Украина не сделала, поэтому вопрос о состоянии Залужного по-прежнему остается на повестке», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, украинский волонтер Алена Шевцова 24 мая опубликовала свое фото с Залужным. Из подписи следовало, что снимок свежий. Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими снимками, датированные 2 мая — на них Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже. В комментариях девушку упрекнули, что она выдает старые фото за новые. В итоге волонтер признала, что опубликовала старые снимки с главкомом ВСУ.