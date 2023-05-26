«Можно было сделать все гораздо убедительнее»: политолог Стоякин о новых украинских доказательствах «жизни» Залужного

Напомним, украинский волонтер Алена Шевцова 24 мая опубликовала свое фото с Залужным. Из подписи следовало, что снимок свежий. Но в тот же вечер появились скриншоты с похожими снимками, датированные 2 мая — на них Шевцова и Залужный позировали в той же одежде и антураже. В комментариях девушку упрекнули, что она выдает старые фото за новые. В итоге волонтер признала, что опубликовала старые снимки с главкомом ВСУ.