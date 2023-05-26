Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москву придет 30-градусная жара

Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы и сохранит вполне обычные черты. Таким прогнозом поделилась специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ожидается, что дневная температура воздуха будет составлять +20...+25 градусов. По ночам столбик термометра может допускаться до отметок в +12...+14 градусов.
«Любителям 30-градусной жары придется потерпеть до июля. В этом месяце и по ночам будет около +17 градусов по Цельсию», — добавила Позднякова в своем Telegram-канале.
Специалисты ранее рассказали о правильном питании, которое поспособствует скорейшему похудению к лету. Самым важным они назвали правило дефицита калорий.