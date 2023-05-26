Петербуржец попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате

Ранее сенатор Андрей Клишас высказывался против езды на электросамокатах. По его мнению, в последнее время происходит большое количество ЧП, связанных с ними. Сообщается, что некоторые случаи были фатальными. В результате аварий за прошедший год погибло 19 человек. Всего зарегистрировано 941 ДТП.