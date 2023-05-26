Петербуржец попал в реанимацию с ожогами после катания на электросамокате

Петербуржец воспользовался одним из электросамокатов на улицах города. Во время прогулки по Васильевскому острову средство передвижения вспыхнуло.
Как сообщает Telegram-канал 112, 45-летний мужчина двигался по дороге на высокой скорости. В определенный момент самокат «перегрелся», произошло возгорание.
Водитель получил ожоги ног, спины и ягодицы. Прибывшие на место медики увезли его в соответствующее отделение местной больницы.
Ранее сенатор Андрей Клишас высказывался против езды на электросамокатах. По его мнению, в последнее время происходит большое количество ЧП, связанных с ними. Сообщается, что некоторые случаи были фатальными. В результате аварий за прошедший год погибло 19 человек. Всего зарегистрировано 941 ДТП.