Борьбу с фейками обсудили на форуме в Красноярске

Дискуссия в Красноярске прошла в рамках Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».
В мероприятии приняли участие военкоры, журналисты, специалисты по технологиям работы с информацией, представители силовых структур, а также педагоги высших учебных заведений, сообщает gnkk.ru.
Центральной темой обсуждения стала методика противодействия приемам лживой информационной войны, которую развязал против России коллективный Запад во главе с США, а также действующий по его указке преступный украинский режим.