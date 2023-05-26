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Борьбу с фейками обсудили на форуме в Красноярске

Общество
Борьбу с фейками обсудили на форуме в Красноярске

Дискуссия в Красноярске прошла в рамках Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор».

В мероприятии приняли участие военкоры, журналисты, специалисты по технологиям работы с информацией, представители силовых структур, а также педагоги высших учебных заведений, сообщает gnkk.ru.

Центральной темой обсуждения стала методика противодействия приемам лживой информационной войны, которую развязал против России коллективный Запад во главе с США, а также действующий по его указке преступный украинский режим.
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