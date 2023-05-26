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Дочь Урганта сняла себя в прозрачном платье на голое тело

Шоу-бизнес
Дочь Урганта сняла себя в прозрачном платье на голое тело

Дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала откровенное фото. Снимок появился у нее на странице в блоге.

В сторис она разместила фото, на котором запечатлела себя в прозрачном платье розового цвета. Куталия предстала без макияжа и с распущенными волосами. На снимке видно, что дочь телеведущего надела на голое тело прозрачное розовое платье.

Отметим, что 22-летняя Куталия не в первый раз публикует подобные снимки. В апреле она поделилась фотографией с новым возлюбленным. На снимке он приподнял джинсовую мини-юбку девушки.

Ранее Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ. Телеведущий отметил, что сам не доверяет подобным сообщениям.
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