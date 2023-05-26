Дочь Урганта сняла себя в прозрачном платье на голое тело

Дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала откровенное фото. Снимок появился у нее на странице в блоге.
В сторис она разместила фото, на котором запечатлела себя в прозрачном платье розового цвета. Куталия предстала без макияжа и с распущенными волосами. На снимке видно, что дочь телеведущего надела на голое тело прозрачное розовое платье.
Отметим, что 22-летняя Куталия не в первый раз публикует подобные снимки. В апреле она поделилась фотографией с новым возлюбленным. На снимке он приподнял джинсовую мини-юбку девушки.
Ранее Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ. Телеведущий отметил, что сам не доверяет подобным сообщениям.