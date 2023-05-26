Международный дипломатический семинар состоится в Туле

Двадцатый дипломатический семинар молодых специалистов проведут с 29 мая по 2 июня в Москве и Тульской области. Мероприятие организует Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который был учрежден МИД России.
Как пишет сетевое издание «Тульские известия», юбилейное мероприятие посвятят новой Концепции внешней политики РФ. Здесь выступят с докладами ведущие ученые в сфере международных отношений, экономики, глобальной безопасности. Лекторы и гости подискутируют о взгляде России на масштабную мировую трансформацию в 2022–2023 годах, о перенаправлении внешнеполитических ориентиров, об угрозах национальным интересам и методах их предупреждения.
В 2023 году гостями форума станут 35 молодых международников из Республики Беларусь, Греции, Грузии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мероприятия форума состоятся на площадках Тулы, а также в Ясной Поляне.