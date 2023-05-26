Международный дипломатический семинар состоится в Туле

Как пишет сетевое издание «Тульские известия», юбилейное мероприятие посвятят новой Концепции внешней политики РФ. Здесь выступят с докладами ведущие ученые в сфере международных отношений, экономики, глобальной безопасности. Лекторы и гости подискутируют о взгляде России на масштабную мировую трансформацию в 2022–2023 годах, о перенаправлении внешнеполитических ориентиров, об угрозах национальным интересам и методах их предупреждения.