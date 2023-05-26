MarketWatch: в начале июня резервы Минфина США будут едва превышать 30 млрд долларов

В публикации указано, что вероятность принятия данного решения на долгосрочную перспективу составляет 80 процентов. Шансы на краткосрочное увеличение лимита оценили в 10 процентов. Это касается и возможной неспособности конгресса и Белого дома вовремя достичь соответствующих договоренностей.