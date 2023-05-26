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MarketWatch: в начале июня резервы Минфина США будут едва превышать 30 млрд долларов

Экономика
MarketWatch: в начале июня резервы Минфина США будут едва превышать 30 млрд долларов

Резервы министерства финансов США полностью истощатся к 9 июня. Об этом предупредили экономисты американского банка Goldman Sachs Тим Крупа и Алек Филипс, говорится в материале агентства MarketWatch.

Как уточнили аналитики, 2 июня запасы средств едва будут превышать 30 миллиардов долларов. Также они не исключили, что уже к концу текущей недели ведомство заключит сделку о повышении лимита государственного долга.

В публикации указано, что вероятность принятия данного решения на долгосрочную перспективу составляет 80 процентов. Шансы на краткосрочное увеличение лимита оценили в 10 процентов. Это касается и возможной неспособности конгресса и Белого дома вовремя достичь соответствующих договоренностей.

Меж тем стало известно, что стороны уже достигли неокончательного соглашения касательно способов предотвращения дефолта. При этом власти не намерены урезать оборонный бюджет с этой целью.
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