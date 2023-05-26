Песков сообщил, что «Троица» Рублева будет перемещена в храм в нынешнем состоянии

Согласована схема, в соответствии с которой икону Андрея Рублева «Троица» переместят в храм Христа Спасителя. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, при передаче будут соблюдены все необходимые меры для обеспечения сохранности изображения. При этом он добавил, что уже после завершения процесса специалисты примут решение о реставрации произведения искусства.
До этого Песков высказался об изменении церковного календаря, которое анонсировали власти Украины. Пресс-секретарь главы государства назвал действия раскольнической ПЦУ «безумием и вакханалией».