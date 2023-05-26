Глава МИД Лавров оценил взвешенную позицию Сомали по украинскому кризису

Россия оценила сбалансированную позицию Сомали по конфликту России и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сомалийским коллегой в Москве.
Российский дипломат отметил, что главную ответственность за происходящее несут американские власти и их сателлиты.
«Подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США и их союзников безоглядно укреплять свое доминирование», — подчеркнул он.
Лавров также напомнил, что Вашингтон нарушил свое обещание и продолжил расширение Североатлантического альянса.
Ранее министр иностранных дел Сомали Абшир Омар Джама прибыл в Россию для встречи с главой российского МИД.