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Глава МИД Лавров оценил взвешенную позицию Сомали по украинскому кризису

Политика
Глава МИД Лавров оценил взвешенную позицию Сомали по украинскому кризису

Россия оценила сбалансированную позицию Сомали по конфликту России и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с сомалийским коллегой в Москве.

Российский дипломат отметил, что главную ответственность за происходящее несут американские власти и их сателлиты.

«Подавляющее большинство развивающихся стран понимают первопричины этого кризиса, которые коренятся в стремлении США и их союзников безоглядно укреплять свое доминирование», — подчеркнул он.

Лавров также напомнил, что Вашингтон нарушил свое обещание и продолжил расширение Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел Сомали Абшир Омар Джама прибыл в Россию для встречи с главой российского МИД.
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