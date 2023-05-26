Восемь граждан Израиля арестованы в Дубае за убийство соотечественника

Разногласия между гражданами Израиля на территории ОАЭ являются не таким уж и частым событием. Дело в том, что до 2020 года Эмираты не имели дипломатических связей с еврейским государством и формально не признавали его права на существование. Тем не менее заключение так называемого «Авраамского договора» позволило урегулировать отношения двух ближневосточных государств, открыть дипломатические ведомства и начать сотрудничать. Одной из важных отраслей для взаимодействия стал туризм, что и способствовало увеличению потока путешественников из Израиля в ОАЭ.