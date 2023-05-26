Восемь граждан Израиля арестованы в Дубае за убийство соотечественника

Преступление было совершено на почве давних разногласий.
Полиция ОАЭ арестовала восьмерых граждан Израиля за убийство их соотечественника в Дубае, сообщили представители правоохранительных органов города.
Согласно отчету властей, инцидент, повлекший за собой расследование, произошел в первой половине мая. Восемь израильтян, приехавших в Эмираты из Европы в туристических целях, случайно встретили своего соотечественника во время посещения городского кафе в районе Бизнес-Бэй.
Там между ними состоялась ссора, переросшая в драку с использованием острого предмета. В результате этого 24-летний Гассан Шамсье получил несовместимые с жизнью травмы.
Впоследствии выяснилось, что погибший и его убийцы были знакомы и имели давние разногласия на родине. То есть преступление было совершено на бытовой почве и связано с личной неприязнью фигурантов дела.
Сразу же после инцидента полиция Дубая, получившая фото подозреваемых, разместила их портреты в социальных сетях. В итоге дело было закрыто в течение 24 часов, а все соответствующие документы переданы в прокуратуру.
Разногласия между гражданами Израиля на территории ОАЭ являются не таким уж и частым событием. Дело в том, что до 2020 года Эмираты не имели дипломатических связей с еврейским государством и формально не признавали его права на существование. Тем не менее заключение так называемого «Авраамского договора» позволило урегулировать отношения двух ближневосточных государств, открыть дипломатические ведомства и начать сотрудничать. Одной из важных отраслей для взаимодействия стал туризм, что и способствовало увеличению потока путешественников из Израиля в ОАЭ.