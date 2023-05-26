Укравшая флаг со здания Контрольно-счетной палаты Петербурга пара попала на видео

Молодая пара сняла флаг города со здания Контрольно-счетной палаты Петербурга и угодила в руки правоохранителей. Кадры, на которых запечатлены похитители символа города, оказались в распоряжении ФАН.
Инцидент произошел ночью в переулке Антоненко. Молодой человек вместе с девушкой стащили флаг Северной столицы, после чего попытались скрыться с «добычей» в неизвестном направлении.
Правоохранители отследили их путь передвижения, что позволило задержать похитителей. Молодая пара уже дает показания в рамках оперативно-следственных мероприятий.
В Контрольно-счетной палате подчеркнули, что «не считают нужным наказывать ребят». Действия похитителей там назвали «позорными» и добавили, что ждут извинений.
«О задержании подозреваемых стало известно в День основания Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (26 мая 1995 года) и в преддверии Дня города», — добавил источник ФАН.
В Петербурге украли из сумки 86-летней пенсионерки паспорт, в котором находились денежные средства на сумму 78 тысяч рублей. Собеседник Федерального агентства новостей перечислил приметы преступника.