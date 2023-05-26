В Ленобласти мужчина избил пенсионерку поленом после неудачной попытки изнасилования

Мужчина из Ленинградской области напал на пенсионерку и угрожал ей изнасилованием. Когда женщина начала сопротивляться, ее ударили поленом несколько раз.
Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По его сообщениям, нападение произошло в сарае пострадавшей.
Неизвестный проник в помещение и стал угрожать женщине изнасилованием, разорвав на ней одежду. Пенсионерка стала кричать. В результате он ударил потерпевшую поленом несколько раз.
Россиянку доставили в больницу, но ее быстро отпустили из-за незначительных травм. Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Отмечается, что ранее он был судим.
Пенсионеры нередко оказываются втянуты в подобные истории, связанные с нарушителями порядка. Так, в Гатчине неизвестный обокрал пожилую женщину на кладбище. Общая сумма ущерба составила 36 398 рублей.