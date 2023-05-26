В Африке выступили за переподключение некоторых банков России к SWIFT

Страны Африки заинтересованы в переподключении некоторых банков России к системе межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье.
Он уверен, что система SWIFT должна быть установленная для российских удобрений. Оливье в интервью журналистам издания Financial Times указал, что в качестве возможных тем для переговоров России и Украины могут стать зерно, удобрения и обмен военнопленными.
«В Африке миллионы людей умрут, если в следующем году не будет урожая из-за отсутствия удобрений», — заявил Оливье.
Он добавил, что мирная инициатива Brazzaville Foundation стала результатом его переговоров с лидерами стран Африки. Кроме того, он не встретил возражений со стороны государств Запада.
Ранее в Госдепе США обвинили Россию в нарушении условий «зерновой сделки». Они заявили, что москва якобы не допускает суда для вывоза продукции в один из трех украинских портов.