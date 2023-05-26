Леонид Агутин поделился трогательным стихотворением в день рождения супруги

Заслуженный артист России Леонид Агутин посвятил своей супруге Анжелике Варум стихотворение в честь ее дня рождения. Певец опубликовал трогательные строки в социальной сети.
Сегодня Варум исполнилось 54 года. Ее муж обратился к ней в Instagram✱ (принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с небольшим стихотворением, в котором признался в любви к артистке.
«Я люблю тебя здесь, как тогда, но сейчас, и прекрасные дни вспоминаю. Этот мир тебя любит, и я так его понимаю!», — говорится в произведении.
Артисты поженились летом в 2000 году, торжество прошло в Венеции. В союзе у них родилась дочь Елизавета. Для Агутина это третий брак, первый раз он женился в 20 лет, но в скором времени развелся. Также у певца есть старшая дочь Полина от второй жены.
Ранее певица Лариса Долина рассказала, какая болезнь помешала Анжелике Варум остаться на творческом вечере на корабле, где проходило мероприятие.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму