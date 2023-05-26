Леонид Агутин поделился трогательным стихотворением в день рождения супруги

Артисты поженились летом в 2000 году, торжество прошло в Венеции. В союзе у них родилась дочь Елизавета. Для Агутина это третий брак, первый раз он женился в 20 лет, но в скором времени развелся. Также у певца есть старшая дочь Полина от второй жены.