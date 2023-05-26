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Россия и Сомали подписали меморандум о консультациях между дипведомствами

Политика
Россия и Сомали подписали меморандум о консультациях между дипведомствами

Министры иностранных дел России и Сомали Сергей Лавров и Абшир Омар Хуруз подписали меморандум о консультации и сотрудничестве внешнеполитических ведомств государств. Их встреча состоялась в Москве.

Двустороннее соглашение было подписано в ходе визита главы внешнеполитического ведомства Сомали в Москву. Министры поставили свои подписи под меморандумом и обменялись документами.

Ранее сообщалось, что в Москве началась встреча между главами МИД России и Сомали. Новый глава африканского внешнеполитического ведомства впервые прибыл для переговоров в РФ после назначения его на пост руководителя.
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