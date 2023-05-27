Лето на съемной даче: от каких критериев зависит комфорт жилья и на чем мошенники ловят арендаторов

Вдобавок, прежде чем подписать договор, нужно внимательно изучить информацию об ответственности. Как объяснила эксперт, в соглашении должно быть указано, кто ответствен в случае причинения вреда здоровью, за чей счет будет осуществляться ремонт. В идеале дачные постройки должны быть застрахованы владельцами, если они практикуют их сдачу. Наличие такого пункта в договоре устраняет 90% всех проблем, которые могут появиться, отметила она.