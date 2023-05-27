Лето на съемной даче: от каких критериев зависит комфорт жилья и на чем мошенники ловят арендаторов

Планируя арендовать дом на лето, нужно заблаговременно изучить все юридические и финансовые аспекты, а также узнать его физические характеристики. Именно это поможет понять степень безопасности и комфорта.
Основатель АН «Тренд Хаус», эксперт по недвижимости Ксения Аверс рассказала ФАН, как арендаторам не попасть на удочку мошенников или недобросовестных владельцев, а также перечислила критерии, отвечающие за комфортное проживание в загородном доме.
«Собираясь арендовать дом на летний период, хорошо бы определить его назначение. Нужно понять для себя, будет ли он использоваться исключительно в качестве дачи для отдыха, или же человеку предстоит ежедневно отправляться на работу. Этот критерий особенно важен, поскольку поможет избавиться от дополнительных сложностей», — пояснила она.
Перед подписанием договора Аверс рекомендовала проанализировать, на каком расстоянии находится выбранный объект от места работы, какое время гражданин проведет в пути. Также, по ее словам, следует изучить автомобильный трафик поблизости, дополнительные схемы объезда и так далее.
«Внимание надо уделить качеству дорог и графику их ремонта. Если дорожное покрытие в неудовлетворительном состоянии, это не только приведет к увеличению времени в пути, но и может негативно сказаться на технических характеристиках личного транспорта. Если спустя какое-то время после подписания договора начинается ремонт дорог, это также плохо скажется на качестве летнего отдыха. Постоянный шум и неприятные ароматы не дадут провести отдых за городом на должном уровне», — рассказала она.
Эксперт также посоветовала заблаговременно определиться с условиями, которые потребуются для комфортной жизни за городом. Некоторых людей вполне устроит дачный вариант без коммуникаций и с удобствами на улице, отсутствующей горячей водой, регулярными отключениями электроэнергии. Для других подобные условия неприемлемы, поскольку они не хотят в угоду летнему отдыху снижать качество своей жизни.
«Особый акцент — состояние самого дома. Если строение сдается исключительно на лето, в нем нет отопления или излишне высокий уровень влажности, высока вероятность наличия плесени. Нужно узнать, как отапливается строение, имеется ли в нем печь, кондиционер и котел. Если вы обнаружили плесень на стенах, от такого варианта лучше отказаться. Это небезопасно в первую очередь для самого человека, поскольку подобные условия способны ухудшить иммунитет, обострят имеющиеся заболевания или станут катализатором для возникновения новых», — предупредила собеседница ФАН.
Если же качество дома полностью устраивает, и дело дошло до подписания договора — самое время сосредоточиться на юридических тонкостях. Поскольку в сфере арендного жилья нередко орудуют мошенники, а иногда и близкие владельца недвижимости, желающие разжиться за чужой счет. Поэтому невнимательность и излишняя доверчивость постороннему человеку чревата потерей нервов и денег.
«Первоначально следует проверить право собственности. Получить эту информацию несложно, можно узнать сведения по кадастровому номеру. Большая часть дачных построек в России не переведены в собственность. Арендовать такое строение рискованно, поскольку вас могут выселить в любой момент не вернув деньги. Если сделка оформляется без участия собственника, обязательно нужно проверить доверенность. Если она отсутствует или недействительна, сделку могут признать нелегальной. А это чревато потерей времени и денег, испорченным летним отдыхом», — предостерегла Аверс.
Вдобавок, прежде чем подписать договор, нужно внимательно изучить информацию об ответственности. Как объяснила эксперт, в соглашении должно быть указано, кто ответствен в случае причинения вреда здоровью, за чей счет будет осуществляться ремонт. В идеале дачные постройки должны быть застрахованы владельцами, если они практикуют их сдачу. Наличие такого пункта в договоре устраняет 90% всех проблем, которые могут появиться, отметила она.
«Необходимо заблаговременно обсудить с арендодателем вопросы, связанные с благоустройством придомовой территории, выяснить, кто будет ухаживать за садом и газоном на время аренды. Также следует прояснить момент оплаты коммунальных услуг. Не стоит забывать и об уборке дома. Многие собственники на период аренды нанимают клининговые компании. В такой ситуации арендатор может получить дополнительный счет за уборку или услуги химчистки», — рассказала о возможных проблемах специалист.
Еще один немаловажный момент – возможность досрочного расторжения договора. Если это не предусмотрено, арендатор теряет свои деньги. Финансовый вопрос при подписании договора аренды имеет важное значение. В соглашении должно быть обозначено как часто вносятся платежи, какой размер депозита и как он будет возвращен по окончании договора аренды.
«Если передается «наличка», обязательно нужна расписка от собственника или его доверенного лица о получении средств. В документе должны прописываться паспортные реквизиты собственника и арендатора, основание и место передачи денег, номер доверенности (если сделка совершается при участии доверенного лица) и конкретная сумма. Если финансы передаются через банковский расчет, реквизиты карты и счета должны быть открыты на имя владельца или его доверенного лица», — объяснила порядок расчетов эксперт по недвижимости.
После изучения всех условий соглашения, если арендатора устраивают все пункты, он может подписать договор и спокойно заселиться, резюмировала она. В случае возникновения каких-либо вопросов их нужно обсудить с владельцем или его доверенным представителем, или поискать более приемлемый вариант.
Ранее в Союзе дачников Подмосковья рассказали, во сколько обойдется годовое содержание загородного дома или сезонной дачи. По словам главы организации, депутата Госдумы Никиты Чаплина, обслуживание каждого участка в зависимости от вида земли разрешенного использования, площади земельного участка, состояния дома – обходится каждому дачнику в разную сумму. Однако есть базовые платежи: водоснабжение, электричество, отопление, канализация, вывоз мусора, членские взносы СНТ.