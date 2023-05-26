Морские круизы по Приморью в 2023 году отменяются

Положительно оценив опыт лета прошлого года, когда между Владивостоком и Сахалином ходил паром «Академик Шокальский», оператор круизов «Панарктик Стар» планировал продолжить эту затею и в текущем году. При том, что спрос на круизы, как утверждают в компании, имеется, тем не менее их не будет, сообщает PrimaMedia.ru.