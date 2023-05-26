Морские круизы по Приморью в 2023 году отменяются

Руководство компании «Панарктик Стар» отказалось от первоначальных планов организовать круизы из Владивостока.
Положительно оценив опыт лета прошлого года, когда между Владивостоком и Сахалином ходил паром «Академик Шокальский», оператор круизов «Панарктик Стар» планировал продолжить эту затею и в текущем году. При том, что спрос на круизы, как утверждают в компании, имеется, тем не менее их не будет, сообщает PrimaMedia.ru.
Как пояснил замгендиректора «Панарктик Стар» Леонид Зиченков, в текущем сезоне 2023 года не планируется ни одного круизного маршрута по Приморью по причине возникновения внутренних организационных проблем в компании, о которых он предпочел не распространяться.