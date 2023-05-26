Credit Suisse проиграл в сингапурском суде по делу экс-премьера Грузии

Швейцарский банк Credit Suisse проиграл в суде Сингапура дело о нарушении обязательств по защите активов экс-премьера Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Суд решил, что сингапурское отдельное банка нарушило свои обязательства перед истцом. Власти оценили ущерб в 926 млн долларов, а потом уменьшили сумму на 79,4 млн.
Суд указал, что финансовая организация не смогла предотвратить доступ бывшего менеджера Патриса Лескодрона к активам Иванишвили. Лескодрон был осужден в 2018 году за мошенничество.
Ранее власти Швейцарии выступили против создания группы по антироссийским санкциям. Предполагалось, что они должны будут содействовать исполнению рестрикций против России и Белоруссии.