Участников смертельной перестрелки будут судить в Приморье

Как информирует ИА PrimaMedia, между местными жителями в селе Рощино произошел конфликт, который затем перерос в перестрелку. В итоге от получения огнестрельного ранения умер 23-летний местный житель. Кроме того, различные травмы получили 25-летний гражданин и 17-летний подросток. Ранее обвиняемые были заключены под стражу, сообщили в прокуратуре Приморского края.