Участников смертельной перестрелки будут судить в Приморье

Прокурор Приморья утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех мужчин, которые ночью 15 мая прошлого года в селе Рощино Красноармейского района устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как информирует ИА PrimaMedia, между местными жителями в селе Рощино произошел конфликт, который затем перерос в перестрелку. В итоге от получения огнестрельного ранения умер 23-летний местный житель. Кроме того, различные травмы получили 25-летний гражданин и 17-летний подросток. Ранее обвиняемые были заключены под стражу, сообщили в прокуратуре Приморского края.
Теперь уголовное дело будет направлено в Красноармейский районный суд, где его рассмотрят по существу, добавили в надзорном ведомстве.