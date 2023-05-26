Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Участников смертельной перестрелки будут судить в Приморье

Происшествия
Участников смертельной перестрелки будут судить в Приморье

Прокурор Приморья утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех мужчин, которые ночью 15 мая прошлого года в селе Рощино Красноармейского района устроили стрельбу из травматического оружия. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как информирует ИА PrimaMedia, между местными жителями в селе Рощино произошел конфликт, который затем перерос в перестрелку. В итоге от получения огнестрельного ранения умер 23-летний местный житель. Кроме того, различные травмы получили 25-летний гражданин и 17-летний подросток. Ранее обвиняемые были заключены под стражу, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Теперь уголовное дело будет направлено в Красноармейский районный суд, где его рассмотрят по существу, добавили в надзорном ведомстве.
приморский край смертельная перестрелка уголовное дело
Военкоры ФАН