США не подтвердили причастность спецслужб Украины к атаке на Кремль

Вашингтон не может подтвердить информацию об организации атаки беспилотников на Кремль украинскими силовиками, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.
Таким образом политик прокомментировал публикацию в The New York Times о сбитых в Москве БПЛА в начале мая.
«Мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль», — заявил Кирби.
Он отметил, что Вашингтон не осведомлен о деятельности различных «групп» и их связи с Киевом. При этом США настаивают на праве Украины «защищать свою землю», добавил он.
Ранее сообщалось о падении украинского беспилотника в центре Краснодара. По сообщениям очевидцев, БПЛА атаковал здание в Фестивальном микрорайоне/