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США не подтвердили причастность спецслужб Украины к атаке на Кремль

Политика
США не подтвердили причастность спецслужб Украины к атаке на Кремль

Вашингтон не может подтвердить информацию об организации атаки беспилотников на Кремль украинскими силовиками, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Таким образом политик прокомментировал публикацию в The New York Times о сбитых в Москве БПЛА в начале мая.

«Мы не можем подтвердить информацию в материале газеты The New York Times об этой конкретной атаке на Кремль», — заявил Кирби.

Он отметил, что Вашингтон не осведомлен о деятельности различных «групп» и их связи с Киевом. При этом США настаивают на праве Украины «защищать свою землю», добавил он.

Ранее сообщалось о падении украинского беспилотника в центре Краснодара. По сообщениям очевидцев, БПЛА атаковал здание в Фестивальном микрорайоне/
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