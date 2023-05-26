В Выборге неизвестный напал на 12-летнего мальчика и отобрал у него телефон

В городе Выборг Ленинградской области неизвестный напал на 12-летнего ребенка и похитил у него мобильный телефон. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника известно, что 25 мая в полицию обратилась мать четвероклассника и сообщила, что на детской площадке ее сына избил и обокрал мужчина. Он ударил ребенка ногой в правый бок и отобрал мобильный телефон марки «ZTE» стоимостью четыре тысячи рублей. После этого преступник скрылся.
Мальчику диагностировали ушиб передней стенки живота — его состояние удовлетворительно. Пострадавший смог описать приметы злоумышленника: молодой блондин с короткими волосами, на нем была одежда и обувь черного цвета.
Видеонаблюдения на месте происшествия не было. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на кладбище в Ленобласти у пенсионерки был украден рюкзак с телефоном и кошельком.