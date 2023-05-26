В Выборге неизвестный напал на 12-летнего мальчика и отобрал у него телефон

По данным источника известно, что 25 мая в полицию обратилась мать четвероклассника и сообщила, что на детской площадке ее сына избил и обокрал мужчина. Он ударил ребенка ногой в правый бок и отобрал мобильный телефон марки «ZTE» стоимостью четыре тысячи рублей. После этого преступник скрылся.