В Петербурге мужчине угрожали расправой из-за бутылки пива

Безработный прохожий в Санкт-Петербурге угрожал физической расправой мужчине и украл у него бутылку пива, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Мужчина обратился в полицию с заявлением, что 23 мая примерно в 13:40 на проспекте Луначарского некий прохожий угрожал физической силой и украл бутылку пива стоимостью 180 рублей. Позднее хулиган скрылся с места преступления
Сотрудники полиции 25 мая задержали нападавшего по подозрению в совершении преступления и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ («Грабеж»).
Ранее сообщалось, что на кладбище в Гатчине у пенсионерки украли рюкзак с вещами. В нем находились телефон iPhone, кошелек и банковская карта.