В Москве вынесли приговор актрисе Дрожжиной по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова

Замоскворецкий суд Москвы назначил сроки актрисе Наталии Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Детали раскрыли в СК России.
По данным следствия, злоумышленники «втерлись» в доверие к вдове актера и его младшей дочери. Несколько лет они покупали продукты и помогали семье решать бытовые вопросы, после чего добились подписания доверенности на свои имена, которая давала возможность распоряжаться всеми деньгами жертв.
В 2019-2020 годах осужденные сняли со счетов семьи народного артиста СССР почти все сбережения. Размер суммы составил почти в 20 млн рублей.
«Приговором суда Михаилу Цивину назначено наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Наталии Дрожжиной – в виде четырех лет условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении СК России.
Еще одним фигурантом дела стал нотариус Дмитрий Бублий. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и лишил права заниматься нотариальной деятельностью. Ограничение будет действовать три года.
Полицейские ранее задержали двух молодых людей, которые убедили пенсионеров приобрести дорогие фильтры для воды. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.