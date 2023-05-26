В Москве вынесли приговор актрисе Дрожжиной по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова

По данным следствия, злоумышленники «втерлись» в доверие к вдове актера и его младшей дочери. Несколько лет они покупали продукты и помогали семье решать бытовые вопросы, после чего добились подписания доверенности на свои имена, которая давала возможность распоряжаться всеми деньгами жертв.