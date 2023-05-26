Бывший участник «Грибов» Юрий Бардаш предложил перевоспитывать сбежавших знаменитостей трудотерапией

Продюсер, хореограф и певец Юрий Бардаш предложил перевоспитывать российских артистов-иноагентов с помощью труда. Его слова приводит «Царьград».
Экс-участник группы «Грибы» рассказал, что ему ближе подход лечения людей через перевоспитание. Бардаш считает, что человека может исправить только физический труд.
Продюсер отметил, что сам проходил очищение души через смирение, когда был послушником в монастыре. По его словам, через неделю такого интенсива он вернулся домой «с напрочь отбитым желанием мракобесничать».
Ранее он рассказал о своем отношении к российскому певцу SHAMAN. По его словам, он «находится с ним в одном окопе».