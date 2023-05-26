Замглавы МИД Рябков оценил повестку дня в отношениях России и США

Повестка дня в отношениях между Россией и США является «убогой» и в некоторых аспектах может привести к еще большему обострению конфликта. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Дипломат напомнил, что в следующем году американский народ будет выбирать нового президента. Тем не менее он указал на необходимость и дальше управлять «тотальным кризисом» вне зависимости от итогов предстоящих выборов.
«Что бы ни было, мы будем готовы продолжать диалог с теми, кто там придет к власти, кто там останется у власти, кто там будет занимать другие должности, но все равно будет на что-то влиять», — подчеркнул Рябков в интервью для издания «Международная жизнь».
При этом он отказался оценивать шансы кандидатов на победу, назвав происходящее на территории США «не нашим делом».
Более того, замглавы внешнеполитического ведомства высказался о возможности применения ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. Как он отметил, у Москвы нет соответствующих планов.