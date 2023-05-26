Центробанк обнаружил пять нелегальных участников финансового рынка Пермского края

Пять нелегальных участников финансового рынка Пермского края незаконно выдавали гражданам кредиты.
По данным пресс-службы Пермского отделения Центробанка, выяснилось, что в первом квартале 2023 года пять местных кредитных организация оказывали услуги по выдаче гражданам займов, хотя не числились в официальных реестрах Банка России, сообщает vetta.tv.
Это является грубейшим нарушением законодательства и означает, что организации осуществляли свою финансовую деятельность незаконно. Управляющий Пермским отделением Центробанка Алексей Моночков предостерег жителей от обращения в подобные структуры за кредитами.