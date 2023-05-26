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Центробанк обнаружил пять нелегальных участников финансового рынка Пермского края

Общество
Центробанк обнаружил пять нелегальных участников финансового рынка Пермского края

Пять нелегальных участников финансового рынка Пермского края незаконно выдавали гражданам кредиты.

По данным пресс-службы Пермского отделения Центробанка, выяснилось, что в первом квартале 2023 года пять местных кредитных организация оказывали услуги по выдаче гражданам займов, хотя не числились в официальных реестрах Банка России, сообщает vetta.tv.

Это является грубейшим нарушением законодательства и означает, что организации осуществляли свою финансовую деятельность незаконно. Управляющий Пермским отделением Центробанка Алексей Моночков предостерег жителей от обращения в подобные структуры за кредитами.
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