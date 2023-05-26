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Певица Лера Кудрявцева пожаловалась на неумение расслабляться в отпуске

Шоу-бизнес
Певица Лера Кудрявцева пожаловалась на неумение расслабляться в отпуске

Певица Лера Кудрявцева рассказала, как отдыхает с дочерью Марией в Турции от мужа-хоккеиста. Она призналась, что ей сложно расслабиться.

Соответствующую публикацию она сделала в своих соцсетях. По мнению артистки, она является «невротиком». Так, отправиться в СПА на длительное время она не может, ведь через час она начинает трястись от «ничегонеделания».

«Вот сижу сейчас, смотрю в небо (в айфон) и пытаюсь поймать дзен», — резюмировала исполнительница.

В комментариях подписчики поддержали звезду. Многие подчеркнули, что Кудрявцева заслужила «ничегонеделание» и поделали ей «отдыхать с чистой совестью».

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отдыхе в Дубае. По словам знаменитости, в городе многие люди говорят на русском, поэтому не стоит переживать из-за плохого знания английского языка.
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