В Госдуме рассказали, какие карты России могут причислить к экстремистским

Согласно новому законопроекту, экстремистскими будут признаны географические карты, отрицающие территориальную целостность России, сообщил глава комитета по безопасности Госдумы РФ Василий Пискарев.
Он подчеркнул, что важным критерием для такого решения будет умышленность совершаемых действий. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ», — говорится в публикации.
Также Пискарев напомнил, что действие закона не будет касаться карт, созданных до 2014 года.
Ранее Рособрнадзор заявил, что с 2023 года при проведении ЕГЭ будут использоваться карты с новыми границами России.