Замглавы МИД Рябков исключил применение ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине

Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Как подчеркнул дипломат, изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло. Однако западные страны продолжают обвинять Москву в соответствующих намерениях, отметил он в интервью для журнала «Международная жизнь».
«Наши недруги, наши враги цинично спекулируют, <...> пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие», — сказал замглавы ведомства.
Меж тем в правительстве Германии заявили, что не располагают информацией по поводу поставок Великобританией высокотоксичного оружия в зону конфликта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, немецкие власти просто не могут осудить данное решение.