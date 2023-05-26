После визита Кириенко и Голиковой на Херсонщине решено снизить цены на лекарства

Как сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе администрации Херсонской области, накануне регион посетили первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По итогам визита чиновники наметили пути улучшения местного здравоохранения и социальной сферы.
Накануне члены делегации вместе с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо посетили соцобъекты города. Центральными темами поездки стали развитие здравоохранения, образования, социальной и культурной сфер в регионе. Участники делегации ознакомились с работой ряда государственных учреждений Геническа. Так, в Генической центральной больнице российские чиновники провели награждение грамотами и благодарностями президента РФ особо отличившихся медработников.
В школе № 1 свои музыкальные способности гостям продемонстрировали учителя. Также для членов делегации провели экскурсию по экспозиционным залам Генического краеведческого музея. Российских чиновников особенно порадовало то, что все ценные исторические артефакты, в том числе экспонаты периода Великой Отечественной войны, сотрудникам музея удалось сохранить даже при украинских властях.
«По итогам визита намечены планы по регулированию цен на жизненно важные медикаменты и увеличению объемов их поставок в регион. А также по расширению сети государственных аптек и модернизации многофункциональных больниц. Также рассмотрели вопрос повышения оплаты труда местных медработников. Да, еще многое предстоит сделать, но потенциал у местных медучреждений большой и они постоянно совершенствуются», — сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Кроме того, по итогам визита Кириенко и Голиковой было решено снизить местные цены на лекарства. Для этого в регион привлекут крупнейших оптовых поставщиков и производителей с «материковой» России, которые будут поставлять лекарства в Херсонскую по сниженным ценам.
«Мы считаем, что доставлять лекарства в регион компании-оптовики будут по минимальным ценам — как в случае с крупными партиями, даже если объемы закупок препаратов не будут большими, — сообщила Голикова. — Кроме тог, правительство и Центробанк России возьмут на себя страхование «военных рисков» аптек, работающих в 15-километровой зоне, прилегающей к линии фронта. В них будут установлены минимальные наценки на жизненно важные препараты. В свою очередь, правительство Херсонской области гарантирует аптекам выкуп части лекарств — они будут направляться в лечебные учреждения региона».
«Вместе с членами правительства РФ мы обсудили вопросы развития здравоохранения, образования, социальной и культурной сферы в Херсонской области. Власти РФ планируют расширить в регионе местную сеть аптек, модернизировать многофункциональные больницы, отремонтировать школы и музеи, а также усовершенствовать системы оплаты труда медработников», — сообщил Сальдо.
Напомним, накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект, подготовленный рабочей группы по СВО «О приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы». Он касается как мобилизованных госслужащих, так и добровольцев. Документ поможет сохранить за ними рабочие места на период нахождения в зоне спецоперации.