После визита Кириенко и Голиковой на Херсонщине решено снизить цены на лекарства

Кроме того, по итогам визита Кириенко и Голиковой было решено снизить местные цены на лекарства. Для этого в регион привлекут крупнейших оптовых поставщиков и производителей с «материковой» России, которые будут поставлять лекарства в Херсонскую по сниженным ценам.