Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернется в Севастополь своим ходом

Напомним, что 24 мая в Черном море атаке безэкипажных катеров ВСУ подвергся корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Удары беспилотников оказались безуспешными. В минобороны РФ уточнили, что все украинские катера были уничтожены в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.