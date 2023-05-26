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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернется в Севастополь своим ходом

Армия
Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернется в Севастополь своим ходом

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» возвращается в Севастополь своим ходом. Об этом сообщил информационный ресурс «Черноморский Флот».

Согласно представленному снимку, корабль идет своим ходом. Рядом с ним не видно каких-либо буксиров или вспомогательных судов.

«"Иван Хурс" с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня. Сам», — отмечает Telegram-канал.

Напомним, что 24 мая в Черном море атаке безэкипажных катеров ВСУ подвергся корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Удары беспилотников оказались безуспешными. В минобороны РФ уточнили, что все украинские катера были уничтожены в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.
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