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На кладбище в Гатчине у пенсионерки украли рюкзак с телефоном и деньгами

Происшествия
На кладбище в Гатчине у пенсионерки украли рюкзак с телефоном и деньгами

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный обокрал пенсионерку на кладбище. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным известно, что 25 мая женщина пришла на кладбище и поставила рюкзак с ценными вещами около оградки могилы. В нем находились телефон iPhone, кошелек и банковская карта.

Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия и установила, что в период с 13:00 до 16:00 неизвестный преступник похитил вещи пострадавшей. Общая сумма ущерба составила 36 398 рублей.

Известно, что видеонаблюдения на кладбище нет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по пункту «г», части третьей статьи 158 УК РФ.

Ранее злоумышленники вскрыли квартиру в Ломоносовском районе Ленинградской области и выкрали оттуда 17 миллионов рублей.
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