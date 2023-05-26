Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Сомали Джамой

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со своим коллегой из Сомали Абширом Омаром Джамой.
Напомним, что Абшир Омар Джама стал главой внешнеполитического ведомства Сомали в августе прошлого года. Это стало его первым визитом в Москву в качестве министра иностранных дел.
Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны НАТО фактически участвуют в конфликте на Украине. Дипломат уверен, что подобные действия Запада существенно повышают угрозу прямого столкновения ядерных держав, что демонстрирует безответственность политики иностранных государств.